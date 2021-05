Gabriela Pazmiño no tiene fecha de regreso a Ecuador por su estatus “refugiado político” en Panamá

Tras conocerse que Gabriela Pazmiño y su esposo fueron absueltos del delito de delincuencia organizada, la presentadora de televisión conversó con el medio “El Universo” y reveló que, pese a la buena noticia, no presume un pronto regreso a Ecuador, ya que su estatus vigente en Panamá es de “refugiado político”.

Unas vacaciones a Estados Unidos fueron el puente entre el momento de la acusación, junto con su esposo, Abdalá Bucaram Pulley, y su residencia inesperada en el país hermano. La pareja estuvo en investigaciones por su presunta relación con la venta irregular de medicamentos y utensilios médicos a hospitales públicos. Desde hace seis meses la vida de Pazmiño dio un giro de 180 grados y además de verse tranquila, lanzó finalmente su línea de ropa y regresó a la televisión.

“No entendía mucho al principio, me cuestionaba, yo le decía a Dios por qué pasan circunstancias en mi vida que no deberían de estar pasando… Pero ¿sabes qué?, cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que Dios tiene grandes propósitos para tus hijos, te das cuenta de que realmente la tormenta que estabas pasando era parte del proceso”, comienza diciendo Gabriela en un tono de serenidad.

“Hubo un cambio muy importante en nuestras vidas. Yo tengo estatus de refugiada política, mi esposo es asilado, y tener esa paz y tranquilidad, de que estoy tranquila acá, me generó esa paz familiar en todo el sentido de la palabra. Y Dios fue abriendo estas puertas. ¿Cuándo en mi vida me iba a imaginar que yo me iba a internacionalizar?”, sostuvo Gabriela admitiendo que por ahora se siente tranquila donde está.

Gabriela Pazmiño soltó el pasado

Después de conocer todo el proceso legal al que fue expuesta, Gabiela agradeció a amistades como Carolina Jaume por su apoyo, a quienes creyeron en su inocencia, a diferencia de “otras personas”. Entre rumores y más, muchos creían que esa persona a la que se refería la empresaria era Flor María Palomeque. Sin embargo, tomó la palabra y dejó claro que no era así: “Para nada, uno dice algo y la gente lo lleva por otro lado, no estoy en el dime y el direte, sino concentrada en mis emprendimientos”.

Cuando el periodista le pregunta a Gabriela si ha pensado en volver sostuvo “dejar todo botado, con la oportunidad de la televisión, mi esposo con sus proyectos, yo con el negocio de la comida, no sería responsable de mi parte. Y mi madre siempre me enseñó: lo que uno empieza bien, lo termina bien. Yo no estoy pensando ahorita, de verdad, en volver”.