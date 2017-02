Abdalá Bucaram Pulley y Ricardo Rivera se siguen acusando

Abdalá Bucaram Pulley, candidato a la Presidencia por Fuerza Ecuador y Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República y candidato al mismo cargo por Alianza PAIS, Jorge Glas, siguen con encontronazos y los pasaron, ahora, a Twitter.

Ambos se invitaron “a dar la cara” en dos televisoras diferentes. Rivera le pidió a Bucaram que asistiera a Televisión Satelital, donde es productor y director, para que presente las pruebas de los actos de corrupción que supuestamente ha cometido.

Bucaram, por su parte, no se quedó callado y le respondió: “Ese canal con el que seguramente lavas dólares no lo ve nadie. Ya que dices ser el 3er hombre más poderoso del país, consigue TC (Mi Canal)… Llama a tu sobrino y consigue TC hoy (ayer) a las 21h00 en VIVO y allí estaré, te espero a ti y a (Jorge) Glas para descargar todas las pruebas…” (sic).

Rivera y Bucaram se acusaron de intimidación y agresión. El primero denunció en la Fiscalía que el candidato lo viene haciendo desde hace aproximadamente un mes; mientras que el segundo dice que las amenazas ocurrieron en el restaurante donde casualmente se encontraron el pasado domingo y en el que fue golpeado el tío de Glas.

Horas antes de la gresca, Bucaram denunció que Rivera había recibido transferencias en supuestas cuentas personales por más de 20 millones de dólares, producto de coimas relacionadas con contratos de Petroecuador, en las que estarían implicados Glas y Tomislav Topic, presidente ejecutivo de Telconet.

Este último negó los supuestos actos de corrupción.

Me he permitido traer certificados de esas cuentas, donde específicamente se menciona que no hemos tenido transferencias recibidas ni hechas hacia ningún funcionario, sea el señor Jorge Glas, Rivera…”, dijo Topic.