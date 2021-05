Sofía Caiche consiguió el apoyo legal que estaba buscando para su ahijado de “Soy El Mejor”

La unión hace la fuerza y Sofía Caiche ha logrado que su comunidad de Instagram se sume a sus buenas causas. Hace unos días la actriz reveló que la familia de su ahijado Alejandrito estaba pasando por un trago amargo con la madre del bebé y necesitaban un abogado “urgente”. Dejando en ascuas a todos los usuarios, finalmente Sofía confirmó que todo va viento en popa para la abuela María y su nieto de 11 meses, que motivan cada coreografía de la estrella para “Soy El Mejor”.

“Amo verlo sonreír a mi ahijado de (@tcsoyelmejor ) #Alejandrito (11 meses) 😍 junto a su ángel de la guarda su mami abuelita Doña Maria ❤️, gracias por la ayuda con los abogados, vamos bien con el proceso de la custodia – representación legal absoluta a su abuelita 🥰. Si desean colaborar con ropita usada, alimentos o lo que le nazca de corazón, pueden hacerme llegar a TC televisión en una fundita cerrada a MI NOMBRE y con gusto se lo ha llegar”, escribió Sofía junto a una fotografía del bebé recibiendo latas de alimento.

Sofía explicó anteriormente que el bebé de 11 meses está al cuidado de su abuela, y ahora su madre biológica quiere la custodia. “NECESITO UN ABOGADO URGENTE 😩🙏, asesoramiento, que me ayude Y RESUELVA este caso de #Alejandrito”, comenzó escribiendo la presentadora en su sentido post. “En RESUMEN: – Tiene casi 11 meses el bebé, vive con su abuelita Maria se ha vuelto como SU HIJO y NO está inscrito aún en el registro civil. – Papá y mamá de #Alejandrito son CONSUMIDORES (NO juzgo) pero NINGUNO de los dos está en capacidad de criarlo, ahora resulta que la MAMÁ biológica se lo quiere quitar a la abuelita MAÑANA😩🥺”.

Sofía Caiche temía por el bienestar de su ahijado

Sofía continuó escribiendo “Tengo MIEDO que le pase algo 😢 Qué se hace en estos casos ?? Una madre CONSUMIDORA puede tener derechos ?? Por qué casi al año se acuerda que tiene un bebé?? Que se hace en estos casos ?? AYUDA POR FAVOR 🙏 Este tema es muy serio y necesito que lo resuelva un buen abogado y APADRINE este caso”.

Y quizá Sofía se identifica con la abuela María y el caso de Alejandro porque ella está disfrutando el primer año de vida de su pequeño Savash. En medio de su materna experiencia, se enfrentó a un caso de salud del bebé por varias semanas. Sin abandonar ninguno de sus compromisos y hoy vuelve a compartir los más sinceros mensajes sobre su familia.