Sofía Caiche pide a “gritos” que necesita un abogado en sus redes sociales

La actriz Sofía Caiche ha vuelto a demostrar su calidad humana en las redes sociales. La estrella compartió una fotografía en su perfil de Instagram para pedir ayuda para su ahijado Alejandro, el pequeño que la motiva a dar lo mejor en cada coreografía del reality “Soy El Mejor”. El pequeño de 11 meses es cuidado por su abuela, de escasos recursos, y ahora su madre biológica está reclamando sus “derechos”.

En la postal, Sofía tiene al pequeño en su regazo mientras conversa con la señora María. “NECESITO UN ABOGADO URGENTE 😩🙏, asesoramiento, que me ayude Y RESUELVA este caso de #Alejandrito”, comenzó escribiendo la estrella de televisión. “En RESUMEN: – Tiene casi 11 meses el bebé, vive con su abuelita Maria se ha vuelto como SU HIJO y NO está inscrito aún en el registro civil. – Papá y mamá de #Alejandrito son CONSUMIDORES (NO juzgo) pero NINGUNO de los dos está en capacidad de criarlo, ahora resulta que la MAMÁ biológica se lo quiere quitar a la abuelita MAÑANA😩🥺”.

Sofía continuó: “Tengo MIEDO que le pase algo 😢 Qué se hace en estos casos ?? Una madre CONSUMIDORA puede tener derechos ?? Por qué casi al año se acuerda que tiene un bebé?? Que se hace en estos casos ?? AYUDA POR FAVOR 🙏 Este tema es muy serio y necesito que lo resuelva un buen abogado y APADRINE este caso”. La artista dejó su correo electrónico para que cualquier voluntario pueda contactarla y avanzar con la gestión requerida.

Sofía Caiche ha removido su esencia desde el nacimiento de Savash

Es muy probable que el caso de Alejandro remueva sentimientos en Sofía porque ella también está disfrutando el primer año de vida de su pequeño Savash, y se enfrentó a un caso de salud por varias semanas. Sin embargo, no abandonó ninguno de sus compromisos y hoy por hoy es una madre feliz que comparte los más sinceros mensajes sobre su familia con los seguidores.

Hace unos días, Sofía admitió que su “mejor show” lo tiene en su casa mientras se alista para dormir con su “novio”. En el video la vemos jugando a las cosquillas y los besos con su enamorado, y titula “Mi mejor show 😍, antes de dormir con mi novio Savash ❤️… hasta mañana”. El clip tiene más de 90 mil reproducciones, y todo el amor de sus followers en la caja de comentarios.