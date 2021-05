‘Soy el mejor’: Joselyn Encalada pasó de ser de las más criticadas a la reina del show tras conseguir la puntuación más alta jamás obtenida

‘Soy el mejor’ sigue sus increíbles jornadas de presentaciones, y cada día, el concurso de baile entre los artistas se ha vuelto más exigente. El show que transmite TC Televisión en señal abierta, de lunes a viernes, cuenta con la participación de un staff compuesto por estrellas del mundo del entretenimiento ecuatoriano. Quienes, además, luchan por una noble causa benéfica.

‘Soy el mejor’ arrancó este jueves con mucho baile y buena vibra. Desde el jurado, hasta los artistas que asistieron para observar en vivo las actuaciones de sus compañeros, comenzaron el programa soltando unos buenos pasos de baile. Así se vivió un nuevo día de competencia con la ronda de ritmos de ‘Romántico sensual’.

Los presentadores del reality show, Carolina Jaume y Ronald Farina dieron la bienvenida a los televidentes y a todos los presentes en el set de grabación. El cual ahora se llena, todas las tardes, de sensualidad y erotismo. Las actuaciones del día estaban a cargo de Viviana Muñoz, en reemplazo de Cinthya Coppiano, Gabriela Pazmiño Yépez y Joselyn Encalada.

A Viviana le faltó elegancia

La primera en salir a la pista de baile fue Viviana Muñoz, al ritmo de bachata con el tema Señorita, de Camila Cabello. Con un sensual y atrevido traje en color rojo “pasión” y los ojos vendados, apareció la artista. Quien intentó, sin éxito, cautivar al panel calificador con unos sexis movimientos, como lo ameritaba el show.

Tras observar la puesta en escena comenzó el jurado a emitir sus opiniones sobre el baile. Yadira Ramón fue bien explicita al señalar los puntos que no le agradaron. “No me lo puedo callar, no me gustó. Leo, -la pareja de Muñoz- estaba llevando bien a Viviana, pero creo que hay que trabajar mucho en la estética y elegancia de la bailarina. Había cosas que estaban fuera de tono. Había pasos de bachata, pero siempre hay que mantener la elegancia”, comentó. Mientras que para Francisco Pinoargotti hubo calidad en espectáculo, pero esperaba ver más. En total, obtuvo 31 puntos.

Se empieza a ver una evolución de Gabriela en ‘Soy el mejor’

Gabriela Pazmiño Yépez salió a dejarlo todo en el escenario con el romántico tema Fallin, de la cantante Alicia Keys. La animadora también escogió el color rojo para su vestuario, el cual en un principio, fue un vestido largo que luego desprendió para mostrar uno más atrevido.

Las calificaciones de Ríos y Ramón se refirieron a la falta de elegancia y a las acrobacias hechas durante la presentación. “Ya está más ligera. Haces tus cargadas sin temor. Ya te lanzas”, dijo la jurado María Fernanda Ríos. Por su parte, Ramón se enfocó en hacerle recomendaciones sobre su lenguaje corporal y la postura de sus brazos para lucir mejor.

Joselyn Encalada, la mejor de los mejores

Por último, saltó al set de baile Joselyn Encalada, para realmente deleitar a todos con la canción I see Red, de Everybody Loves An Outlaw. La modelo presumió su increíble figura en un conjunto largo de color negro, con transparencias y un profundo escote. Que complementó muy bien con su larga cabellera negra recogida.

Encalada se contorneó increíblemente sobre un mueble que ubicaron en la pista de baile. Tras el exigente show Joselyn tuvo que recibir atención médica por una contractura muscular. Los jueces quedaron maravillados con la puesta en escena de Encalada y la calificaron con la puntuación más alta, así como los televidentes. De esta manera la bailarina se llevó el puntaje más alto en lo que va de ‘Soy el mejor’, 41 puntos.

Descubre más: