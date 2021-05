Nick Jonas se lesiona las costillas y revela todos los detalles del accidente

El cantante y actor Nick Jonas reveló que se está mejorando después de romperse la costilla en un accidente de bicicleta. El artista reveló durante el reciente episodio de “The Voice”, en el que es entrenador, que está recuperándose positivamente pero que todavía está un poco limitado físicamente, después del incidente ciclístico.

“Me siento bien”, dijo antes de que el Top Nine de la última temporada subiera al escenario en vivo para actuar, según la revista People. “He estado mejor, pero lo estoy haciendo bien”. Nick se abrió un poco más sobre lo ocurrido, y agregó: “Me rompí una costilla por caerme de una bicicleta y algunos otros golpes y moretones. Pero sólo quiero seguir adelante y decir eso, en caso de que no esté tan entusiasmado físicamente como lo soy normalmente”.

Para no dar más largas a lo ocurrido, Nick concluyó pidiéndole a su coprotagonista, Blake Shelton, que no lo hiciera reír demasiado. “Me duele un poco”, admitió. Shelton, sin embargo, no pudo evitar bromear suavemente sobre su compañero de reparto por su lesión en las costillas: “Sólo estás tratando de conseguir votos de simpatía en este programa”.

Nick Jonas estuvo hospitalizado por el accidente

Si bien Jonas no dio más detalles sobre lo que le sucedió durante “The Voice”, la revista Entertainment Tonight informó que el también actor fue hospitalizado a última hora del sábado después de caerse de una bicicleta mientras filmaba una escena para un nuevo programa. Aunque no está claro específicamente en qué proyecto estaba trabajando la estrella, está programado para albergar los Premios Billboard de la Música 2021 en vivo en Los Ángeles este domingo 23 de mayo.

Por su parte, TMZ informó que Jonas estaba de vuelta en casa el domingo y nunca hubo ninguna discusión sobre él que faltaba en ningún momento en “The Voice”. El medio señaló que no es la primera vez que se lesiona mientras trabaja. Anteriormente también se lastimó la mano en 2018 durante un entrenamiento posterior al show en México. Compartió una foto de la lesión en ese momento mostrando su mano fuertemente vendada junto a una botella de cerveza.