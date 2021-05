Participante de “Combate” busca llegar a entrevistas con medios ecuatorianos y Eduardo Andrade se pronuncia al respecto

Este fin de semana subió la marea para Eduardo Andrade y el caso del participante de “Combate Guatemala”. Hace unos días se conoció que Jorge Cisneros, el concursante del reality show que fue sometido a un reto de descarga eléctrica, emitió una demanda en contra de todo el equipo del programa guatemalteco. Ahora el presentador confirmó que el joven busca dar entrevistas a medios ecuatorianos sobre lo sucedido.

En una conversación con Mariela Viteri, Andrade aseveró que “Yo no tengo nada que ocultar. Mi credibilidad nunca ha estado en duda, porque no he cambiado mi discurso en ningún momento”. Además aseguró que muchos cercanos le han preguntado que por qué contra él, y explicó “porque tienen que agarrarse de una figura que les de un espacio mediático. Se que han estado llamando a canales y periódicos en Ecuador para que los entrevisten”.

Eduardo continuó diciendo “si el problema es en Guatemala para que necesitas prensa extranjera… porque quieres reconocimiento, ser mediático, necesitas que te suenen para subir de seguidores y tener likes”. Recordemos que Cisneros asumió un reto que constaba de descargas eléctricas, y en medio de este episodio, la electricidad “bombeó” su cuerpo al suelo y le costó recuperar el control de su movilidad por completo, alegando esto como una agresión hacia su persona.

Eduardo Andrade siempre ha dado la cara

Desde que las redes sociales se incendiaron con la noticia del percance en “Combate Guatemala”, Eduardo se ha tomado la tarea de aclarar lo sucedido, dar su versión de los hechos y mantener a todos sus seguidores al tanto de la situación. Tan extremas han sido las acusaciones, que el supuesto arresto del presentador hizo que volviera a tomar sus redes para pedir respeto a él y su familia.

“Le pido a las páginas que están tratando de tener un poco de atención a costa de titulares como este (señala una publicación adjunta a su video) en los que insinúan que se no has detenido y llevado preso a los conductores… Por favor respeten. No solo a nosotros, sino también a nuestros familiares que son los que verdaderamente sufren”, sostuvo Andrade mientras desmentía estar en la cárcel.

En cuanto a los hechos del programa, Eduardo afirmó que “este juego yo nunca había tenido la oportunidad de realizarlo. Yo no comprendía muy bien cómo funcionaba… desconocía su manejo por completo… desconocía que debía prenderlo y apagarlo. Cuando vieron mi reacción de risa fue simplemente creyendo que esa era la reacción del reflejo… Quiero que quede claro que nunca quise hacerle daño a nadie”.