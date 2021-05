Así lucía Andrea Meza antes de ganar el Miss Universo 2021

Andrea Meza es la nueva Miss Universo. La representante de México derrotó a fuertes rivales la noche del domingo así fue coronada como la mujer más hermosa del mundo. Ahora te contamos más sobre ella y cómo luce.

La mexicana de 26 años de edad, desde que era niña soñó con pisar los mayores escenarios del mundo. Es así que se preparó para hoy estar en las pasarelas y llevar su corona en lo alto.

A través de Instagram, la reina compartió una foto de cuando era niña. Ahí ella reveló que otro de sus sueños era la de ser ingeniera de software y lo logró.

“Conforme fui creciendo descubrí que además de los sueños existen la vocación y las oportunidades, es así como descubrí que quería ser ingeniero de software pues la lógica, crear y seguir procedimientos es algo que se me da naturalmente. Con el tiempo mis sueños de estar frente a un gran público tomaron forma en mi más grande pasión: representar a mi país a nivel internacional, y estoy trabajando en ello día a día”.

La Miss Universo encantó a todos con su discurso previo a ser coronada. Expertos dicen que su respuesta le dio la victoria.

“Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor. Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos”, dijo Meza en el certamen.