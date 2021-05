Ellen DeGeneres rompe en llanto al despedirse de su programa “The Ellen DeGeneres Show”

La presentadora diurna Ellen DeGeneres se emocionó inmediatamente cuando anunció oficialmente su decisión de poner fin a su famoso programa de entrevistas después de 19 temporadas, explicando que su “instinto” le hizo saber que ya era tiempo de bajarse de “The Ellen DeGeneres Show“. “Hoy tengo un anuncio que hacer. Esta temporada, la temporada 19, va a ser la última”, dijo en el episodio del jueves 13 de mayo.

La comediante comenzó entonces a tener lágrimas en los ojos mientras necesitaba un momento para recogerse. “Así que los últimos 18 años, tienes que saber qué ha cambiado mi vida. Todos ustedes han cambiado mi vida. Estoy eternamente agradecida por ti por reír, bailar y a veces llorar. Este espectáculo ha sido la mejor experiencia de mi vida y se lo debo todo a ti. Así que gracias, gracias gracias”, dijo a su audiencia.

Ellen dijo que “pensó mucho en esta decisión” y agregó: “Hace dos años firmé un acuerdo por tres años más y siempre supe en mi corazón que la temporada 19 sería la última”. Ellen dice que 19 es un gran número, ya que la 19ª Enmienda dio a las mujeres el derecho a votar y “en la tabla periódica, 19 es el número atómico de potasio… Realmente he sentido que la próxima temporada era el momento adecuado para terminar este increíble capítulo”.

¿Ellen DeGeneres preparará algo con Netflix?

Su revelación en un sueño abre la esperanza de verla en la plataforma de streaming Netflix. “En ese entonces tenía un sueño vívido de que un pájaro saliera volando de una jaula y se liberara porque necesitaba salir de esa jaula y recientemente tuve el sueño de que un pájaro, un hermoso pájaro con plumas rojas brillantes, se acercó a mi ventana y susurró: ‘Todavía puedes hacer cosas en Netflix’. Y esa era la señal que estaba buscando.”

A pesar de que el programa llegó a su fin, Ellen “prometió” a sus espectadores que tendrán “una temporada final fantástica” y “será una temporada en la que realmente puedo decir ‘gracias'”. Ella concluyó: “Todos los días será una celebración. Habrá muchas sorpresas. Habrá viajes por el carril de la memoria, algunos desvíos a través de ‘por qué me puse ese’ aliado.”

El miércoles, la estrella de “Finding Dory” confirmó por primera vez la gran noticia a The Hollywood Reporter. “Va a ser muy difícil en el último día, pero también sé que es hora… Soy una persona creativa, y constantemente necesito ser desafiada, por eso decidí ser el anfitrión de los Oscar… Sólo necesitaba algo para desafiarme. Y por muy grande que sea este espectáculo, y por divertido que sea, ya no es un reto. Necesito algo nuevo que me cuestione”.