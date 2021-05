Netflix: El Legado de Júpiter 2, lo que debes saber, fecha de estreno, personajes claves y más novedades

Netflix demostró que no tiene en sus planes ceder espacio a su competencia en lo que a material de superhéroes corresponde. Con el estreno y reciente éxito de El Legado de Júpiter, volumen 1, ha tratado de captar la atención de diversos públicos.

El Legado de Júpiter o Jupiter Legacy es una muestra que las producciones de héroes con clasificación R es lo lucrativo y tendencia del momento. La plataforma de streaming quiere seguir los pasos de Amazon Prime (The Boys e Invencible) y HBO (Watchmen).

Ocho capítulos, de 40 minutos promedio de duración, abarca esta serie. Una vez más, la sátira de la Liga de la Justicia nos muestra el lado oscuro de los superhéroes y cómo puede ser la travesía para adquirir semejantes poderes.

Si eres de los que ya culminó esta producción y desea conocer más, esta nota es para ti. Aprovechamos para contarte que no existe una fecha específica de estreno del volumen 2 o segunda temporada, pero su lanzamiento parece ser un hecho.

Sin embargo, si en tus planes está visualizarla te recomendamos no buscar referencias ya que te perderás del impacto de su final de temporada. Ahora, si deseas seguir leyendo te dejamos una alerta de spóiler.

Mark Millar, guionista de la serie enfatizó que el desarrollo y llegada de la segunda temporada dependerá de la audiencia.

“La temporada 2 depende de la audiencia. No queremos ser demasiado arrogantes. Todo lo que veo es que estamos entrando en esto increíblemente optimista. Nos sentimos muy bien por eso. He visto, incluso a Covid, me senté en las ediciones casi todos los días y nunca me canso de eso. Por eso, a la gente le encanta tanto como a nosotros”.

Si se mantiene este avance, se espera que los nuevos episodios lleguen en 2022. Aunque, a diferencia de plataforma rivales, Netflix optó por estrenar todos los episodios y así instar a una merecida maratón.

Escenas viscerales, lenguaje sin censura, tomas sexuales, drogas, alcohol y muerte, mucha muerte, abunda en la mayoría de episodios. En la siguiente temporada se deberán responder importante interrogantes.

¿Hutch logrará encontrar a su padre? ¿La relación de Hutch y Chloe funcionará? ¿Sheldon descubrirá la verdad sobre su hermano? ¿Qué hará Grace tras ver la visión de su esposo e hijo muertos? ¿Sheldon realmente renunciaría al código por su hijo? ¿Qué pasará con la Unión de Justicia?, son las dudas que quedan tras ocho capítulos llenos de suspenso.

La narrativa en dos lineas temporales también es un hecho a destacar, ya que la lucha de superhéroes con villanos no es algo que abunda en la trama sino los dilemas con un código que parece ser el pináculo de la relación superhéroes-humanidad.

Finalmente, haremos un repaso de los principales personajes y el porqué serán fundamentales en el futuro

Sheldon Sampson o The Utopian

El superhéroe más poderosos y padre a la vez, tiene una deuda con la humanidad debido a la grave crisis psicológica que le provocó la muerte y traición a los valores que cometió su padre.

Walter Sampson o Brainwave

El “verdadero” villano. Puede manipular la mente y quiere colocarse como el nuevo líder de “La Unión”. Brainwave es un poderoso telepata que sabe separar el cuerpo de sus enemigos de su mente, atrapándola en una cárcel psíquica.

Hutch

Tiene el arma para destruir al ser más poderoso del mundo. A pesar de no portar superpoderes si tiene la mentalidad y habilidad para lograr sus propósitos.

Chloe Sampson

La niña mala, una super-mujer que suprime su potencial debido a la falta de empatía de su padre. Su relación con Hutch promete ser una jugada que ni el mismo Utopian podrá destruir.

George Hutchene o Skyfox

Conoceremos dónde está y cómo terminó su pelea con su examigos. Será pieza crucial para hallar al ente que les brindó sus superpoderes y a la vez imponerse a una tiranía que promete Brainwave.

