El meme de Luisito Comunica y Messi que se hizo viral

Las redes sociales siempre sorprenden a los usuarios por toda la creatividad que tienen. Tal es el caso de un último meme que se ha viralizado sobre el futbolista Leonel Messi y el youtuber Luisito Comunica.

Se trata de un audio que fue difundido en las redes sociales y posteriormente compartido por el propio Luisito en su cuenta oficial de Instagram.

En el meme se puede escuchar que supuestamente Messi le envía un mensaje de WhatsApp al youtuber. En un audio, el futbolista le saluda a Luisito Comunica y le pide un saludo para sus hijos.

Este es el meme

La respuesta de Luisito no sale como se lo esperan y termina diciéndole que no le importa su petición y que no mandará el saludo.

El supuesto Messi lo manda a volar por la respuesta que recibe.

La publicación fue acompañada por un mensaje del yotuber. “La conversación entre Messi y Luisillo que no sabías que existe”.

El post de Instagram cuenta con más de seis millones de reproducciones.

“La fama te ha cambiado. se me cayó un ídolo”, escribió uno de los seguidores de Luisito en forma sarcástica. “Debes ser más humilde Luis, como el bicho”, escribió otro fanático haciendo broma.

