Jennifer López y Ben Affleck se fueron juntos a navegar el fin de semana por Montana

¿Otro acercamiento amistoso o algo más? Jennifer López y Ben Affleck vuelven a pasar tiempo juntos, pocos días después de su primera salida a finales del mes pasado. La cantante de “Get Right” y el director de “Argo” pasaron el fin de semana del Día de la Madre en Big Sky, Montana, según ha confirmado Us Weekly.

“Ben y Jen pasaron varios días juntos en Montana”, dijo una fuente a la revista. “Fueron sólo los dos de vacaciones juntos. Big Sky es un lugar especial para Ben”. El experto agregó que “se veían muy felices juntos” en el viaje. En las fotos obtenidas por el Daily Mail, la pareja cabalgó juntos en un SUV durante su visita, con Affleck conduciendo y López sentado en el asiento del pasajero.

El mes pasado, López se separó de su prometido Alex Rodríguez, a través de un comunicado en conjunto: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo… Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor el uno para el otro y para los hijos del otro. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado amables palabras y apoyo”.

Apenas dos semanas después, Us Weekly confirmó que López había estado pasando tiempo con Affleck en Los Ángeles. La ex pareja se conoció en 2001 en el set de Gigli y estuvieron comprometidos desde 2002 hasta principios de 2004. Desde entonces, se han mantenido en buenos términos, con la estrella de Gone Girl recientemente cantando los elogios de su ex prometida en una entrevista con InStyle.

Jennifer López y su vida después de Ben Affleck

Tras su separación de López, Affleck se casó con Jennifer Garner, con quien comparte hijas Violet y Seraphina, además de su hijo Samuel. La pareja se separó en 2015 y finalizó su divorcio en 2018. Por su parte, JLo comparte a los gemelos Max y Emme con su exmarido Marc Anthony, de quien se divorció en 2014 tras 10 años de matrimonio.

Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron portadas de revistas en 2002 y 2004/EFE

Comenzó a salir con Rodríguez en marzo de 2017 y el dúo se comprometió dos años más tarde. Aunque López parece estar pasando de la división, una fuente dijo a Us Weekly que Rodríguez todavía no está listo para cerrar el ciclo. “A-Rod no renunciará a su relación con JLo”, dijo el experto el mes pasado. “Él está dispuesto a hacer cualquier cosa para que funcione.”