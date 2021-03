Conoce cuál fue la verdadera intención de Dayanara con su nuevo tema "El Desquite"

La cantante Dayanara Peralta se encontraba promocionando su single "El Desquite" cuando encendió las redes sociales, debido al uso del ritmo y frase de una canción que es himno de lucha contra la violencia femenina. "Y la culpa no era mía si me gustaba lo que él me hacía", sostiene la letra de esta frase de su canción inspirada en "Un violador en tu camino", tema que acompañó un campaña feminista en 2019.

“Estoy acá para conversar de todo lo que, lastimosamente, ha sucedido en los últimos días, queriendo tergiversar un mensaje errónea acerca del estreno de mi nueva canción”, comenzó diciendo Dayanara frente a las cámaras del programa de entretenimiento “De Boca en Boca”. “Entiendo que como artista siempre vamos a tener personas que nos quieren, que les gusta nuestra música y a las que no. Y van intentar agarrarse de algo pequeño para hacerlo gigante y llevar un mensaje erróneo”.

La intérprete continuó: “La gente que sigue mi carrera sabe que desde el inicio como mujer siempre he estado intentando empoderarlas. A mi manera, desde mi trinchera,… con mi nueva canción ‘El Desquite’ hablo exactamente de lo mismo… dije ‘voy hacer una canción divertida, en la que exprese esa igualdad. De que lo mismo que hace un hombre puede hacerlo uno mismo como mujer’…. De manera inocente, pensé en tomar este extracto… y pensé que las mujeres pensarían ‘tenemos una nueva canción con la que nos vamos a divertir, con la que vamos a bailar’… esa fue mi verdadera intención, nunca burlarme”.

Para ir finalizando su contundente declaración, aseveró que “somos un país libre de expresar lo que nosotros en nuestro corazón sentimos. No desde el odio, ni desde la mentira, ni intentando con mala intención tergiversar las cosas, y llevar un mensaje erróneo… Yo voy a seguir cantando, y le agradezco infinitamente a todas las personas que disfrutan de mi trabajo… entiendo y respeto cada opinión, pero esta es mi verdad”.

Dayanara Peralta arribó al Hot Ranking con “Adictivo”

Previo al lanzamiento de “El Desquite”, Dayanara celebró la proyección de “Adictivo” al entrar en el Hot Ranking del canal musical HTV hace varias semanas. Al momento de conocer la noticia, la cantante no pudo disimular las lágrimas de emoción durante un “en vivo” que capturó el emotivo momento. De acuerdo a su publicación en Instagram, la cantante estaba frente a la cámara y su esposo, Jonathan Estrada, le informó de la gran noticia.

“Amor no vengas si estás en calzoncillos porque estoy en un en vivo”, se oye decir a Dayanara antes de que pudiese ver el conteo. “AMO ESTE PAÍS 🇪🇨🙏🏽 Muchos me dicen Dayanara tienes que irte afuera para que pegues y te escuchen a nivel internacional pero yo me he propuesto lucharla desde aquí desde mi trinchera con los míos con mi gente! Ustedes los que hoy les pido apoyo y jamás me dejan sola! Nos unimos tanto carajo este es mi país esta es mi gente! Un país pequeño pero de corazones enormes que apoyamos lo nuestro, esto significa mucho para mí y no sé si sepan cuánto. Simplemente GRACIAS! #EcuadorEnLaCasa seguimos soñando y trabajando día con noche hasta lograrlo”, aseveró Dayanara.

A solo horas del estreno del videoclip de Dayanara Peralta las reacciones en las redes sociales son en su mayoría criticas La aceptación de la letra del tema y el nuevo estilo urbano de la cantante no están siendo los esperados, como se puede observar en los comentarios.