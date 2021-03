Sigue la furia en las redes por el tema de Dayanara Peralta: Michela Pincay salió en su defensa

Michela Pincay salió a defender en las redes sociales a la cantante guayaquileña Dayanara Peralta, por las fuertes críticas que está recibiendo tras el lanzamiento de su nuevo tema 'El desquite'. La presentadora pidió respeto y delicadeza para expresar sus opiniones al respecto.

Michela Pincay, quien es presentadora del programa matinal 'De Casa en Casa', se pronunció a través de las redes. Esto, buscando que sus seguidores tomen conciencia y tengan más delicadeza a la hora de manifestarse.

"Herirla y minimizarla a ella y a su trabajo no es la forma"

Y es que Dayanara Peralta está siendo objeto de fuertes comentarios por el desagrado que está causando su nueva canción. El videoclip fue estrenado el jueves y a pesar de que hay muchos que indican que la canción es pegajosa y aplauden a la joven por su sencillo, otros en cambio, están atacando duramente a la interprete.

Resulta que el coro de la canción de Peralta se parece al que usan en el movimiento feminista, el cual dice: "Es femicidio. Inmunidad para un asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía". Mientras que el de Dayanara es: "Y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía. Y la culpa fue de él por serme infiel, por serme infiel".

Ante esto miles han salido a desaprobar a la cantante por, según ellos, copiar una letra que expone una problemática tan fuerte como es el abuso a la mujer. Por ello, Michela Pincay pidió que pararan los insultos porque esa no es la manera.

Dayanara es una chica increíble, para nada es su intención burlarse y no es una opción atacarla e insultarla. Si se equivocó, si se ofendieron, herirla y minimizarla a ella y a su trabajo no es la forma", fue el llamado de atención que hizo Pincay en las redes.

Descubre más:

A solo horas del estreno del videoclip de Dayanara Peralta las reacciones en las redes sociales son en su mayoría criticas La aceptación de la letra del tema y el nuevo estilo urbano de la cantante no están siendo los esperados, como se puede observar en los comentarios.

Michela Pincay anunció que su hermana pudo superar el cáncer "Mi ñaña es una bacán", dijo la animadora en el post que le dedicó a su hermana, Iesmi, por haber vencido la terrible enfermedad.