Dayanara dice que su tema El Desquite fue tergiversado y que no es plagio

La cantante ecuatoriana Dayanara, habló sobre su polémico tema 'El Desquite'. La famosa señaló que tergiversaron su tema y que no es plagio. Además , ella detalló sobre qué la motivó para esta canción y que la polémica le causó dolor.

Dayanara señala no fue una estrofa lo que utilizó respecto al himno feminista. Por lo que aseguró que no es plagio, así lo indicó en una entrevista compartida en su Instagram con una periodista de diario Extra.

"Cuando han hablado de plagio, siendo una palabra tan seria y tan fuerte, primero deben saber qué es plagio. Plagio se considera a raíz de ocho palabras en una canción a nivel musical que tenga el mismo tempo, entre otros factores".

La artista señaló que cuando la escribió pensó, "que al hacer una canción para las mujeres me voy a inspirar en tomar estas palabras y las voy a poner. Pero te juro que mi pensamiento fue: las mujeres van a decir qué bacán, Dayanara lanzó una canción en la misma vaina" que la de sus anteriores temas como el 'Innombrable'. "Y vamos a tener una nueva canción como mujeres para bailar y decirle al hombre: ajá, lo mismo que tú haces puedo hacer yo".

De este himno feminista "yo en absoluto me estoy burlando en mi canción. ¿Entonces por qué tergiversar las cosas?", añadió.

La cantante continuó explicando que "En ningún momento estoy hablando de una violación, en ningún momento estoy hablando de un asesinato, en ningún momento me estoy burlando de la canción, ni mucho menos. Lo que digo es: "Y la culpa no era mía", no dije absolutamente nada más".

"Pero se resume a una canción de casi tres minutos, en seis palabras, queriendo tergiversar que es una burla cuando no es así. Entonces hasta lo cortaban porque ponían en muchos titulares 'Dayanara dice y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía"". La cantante señala que claro, si alguien dice eso suena a que "es la culpa de las mujeres". Pero la canción dice también y "la culpa fue de él por serme infiel, por serme infiel. Entonces, ¿a quién le estoy diciendo que tiene la culpa? al amante y al esposo".

Sin embargo, Dayanara señala que las críticas se fueron por otro lado diferente. La cantante aseguró que siempre ha apoyado a las mujeres y que "fue bastante doloroso" que tergiversaran su mensaje y que incluso sí lloró por ese momento de dificultad.

"Sentí que fue con una mala intensión completa", añadió sobre la polémica.

Finalmente, la famosa dijo que continuará con su música y que se vienen más sorpresas.

