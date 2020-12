Actriz de la Casa de Papel filtró por error una importante escena de la temporada final

Najwa Nimri, quien interpreta a 'Alicia Sierra', reveló por error lo que puede ser un spoiler de la quinta temporada de 'La Casa de Papel', mientras realizaba un Directo en Instagram. ¿De qué se trata?

Este 2020 atravesado por la pandemia del coronavirus está llegando a su fin, y mirando hacia el futuro tenemos muchas producciones que todo el mundo está esperando, y una de ellas es la quinta y última temporada de 'La Casa de Papel'. La expectativa es muy grande, por ser uno de los grandes éxitos del servicio de streaming Netflix en los últimos años, y es por eso que los productores deben estar atentos a cualquier movimiento de los actores para no dejar escapar detalles.

La actriz Najwa Nimri se encontraba en un descanso en el set de grabación y decidió hacer un Directo de Instagram para sus 5.1 millones de seguidores, pero en un momento realizó un movimiento que la dejó en evidencia. ¡Mira el video!

LCDP5: Fragmento de un directo de Najwa esta noche rodando LCDP. Se confirma que Alícia HA DADO A LUZ (no tiene barriga) y tiene sangre en la ropa (brazo izquierdo). Quizá de sostener el bebé? Donde ha dejado al hijo? #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/J6xszONTsm — VoiceofReason (@VoRLCDP) December 5, 2020

Tal como muestra el video, Najwa posiciona su celular en una mesa y se pone de pie para bailar, pero observamos que ya no tiene la panza de embarazada. Al momento de darse cuenta de su error, se agacha ante la cámara y exclama: "Me había olvidado. Hostia, no lo había pensado". Rápidamente los fanáticos se dieron cuenta del spoiler y también captaron que tiene sangre en la ropa, por lo que se estima que ya ha dado a luz.

Recordemos que el final de la cuarta temporada tiene un final misterioso, donde nos muestran que la inspectora 'Alicia Sierra' descubre al 'Profesor', mientras lo apunta con un arma. Por los retrasos causados por el Covid-19, sabremos cómo termina la historia a fines de 2021 o comienzos de 2022.

