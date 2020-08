"Camilo tuvo que sufrir": Evaluna explica por qué se mantuvo virgen hasta el matrimonio

Evaluna y Camilo después de su boda han sido el blanco de la miradas de sus seguidores. Algunos apoyan la relación y la describen como"perfecta". Por otro lado están los que critican. En esta ocasión, la hija de Ricardo Montaner explicó su decisión de mantenerse virgen hasta el matrimonio.

Lo hizo en podcast de "Se regalan dudas". Asegura que no fue fácil tomar la decisión, pero para ella era muy importante cumplirlo por su fe.

"A los 15 años tomé la decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, dijo.

Evaluna y Camilo - Instagram

Evaluna se casó a sus 22 años con Camilo Echeverry de 26. La pareja contrajo nupcias en febrero del 2020.

"No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho, porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión, que para mí fue como una revelación espiritual".

¿Cómo lo tomó Camilo?

"En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo. Pobrecito, tuvo que sufrir, pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti", aseguró.

La pareja tuvo una relación de cinco años de noviazgo antes de su matrimonio.

Evaluna Montaner compartió una foto desde la intimidad de su cama junto con su esposo Camilo Echeverry / Instagram @evaluna

Camilo durante una entrevista con el diario Reforma dijo que él estaría para su esposa en las buenas y en las malas. “Tengo la certeza que cuando uno da, y se compromete a tener una relación a futuro, cambia todo, la voluntad está puesta en la eternidad de la relación”.

