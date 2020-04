¡Lo revela todo! ¿Camilo realmente pensaba en casarse con Evaluna?

Cuando se piensa en Camilo y Evaluna los suspiros flotan en el aire. Acaramelada relación de la pareja hace endulzar a quienes sueñan con el amor de cuento de hadas. Recordar los gestos entre los recién cansados no solo provoca ilusión sino también la curiosidad, que fue revelada por el artista en un video.

Con ese peso de curiosidad, la 'Tribu', nombre con el que se conoce a quienes siguen a la pareja, buscan respuestas. El origen y el proceso del incontrolable amor es lo que les encanta conocer. Es así que una de las preguntas más ambiciosas de los fans fue querer conocer si realmente Camilo pensaba en casarse.

De una forma muy divertida y romántica, Camilo Echeverry lo reveló todo. En una página de Instagram de sus fans, compartieron un video de la atrevida pregunta que fluye entre risas.

"¿Primera ves que pensaste en casarte con Evaluna?" y 'tan tan tan', adivina cuál fue su respuesta.

– Puf, antes de que fuéramos novios, señala el intérprete de 'Favorito'.

Pero eso no es todo, sino que además confesó que él antes no pensaba en matrimonio hasta que lo hizo por su amada. "Sí, yo lo pensaba, dije: será una posibilidad. Porque ella me dijo yo me quiero casar un día, y yo nunca había soñado con eso. Pero con ella empecé a soñar".

Mira aquí el video de la revelación de Camilo

Al parecer quien estaba grabando el video era la propia Evaluna. Claro que sí, porque se puede escuchar una voz parecida a la de ella que cuando se escucha la respuesta de Camilo, la reacción de ella parece ser de sorpresa y emoción.

El amor triunfa, una vez más. Una muestra de ese romance es la canción que hicieron juntos para su matrimonio: 'Por Primera Vez'.

