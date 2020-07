Amiga de la esposa de Will Smith revela detalles de la infidelidad

La esposa de Will Smith reconoció que se involucró con August Alsina, un amigo del hijo de la pareja. Tras la revelación, una amiga de Jada dijo ella "destruyó" a su examante. Alsina es un rapero y tiene 27 años. Es decir, 21 años menor que ella.

¿Qué reveló la amiga de la esposa de Will Smith?

Jada y Will admitieron que se separaron por un tiempo hace unos años. En ese lapso, ella mantuvo una relación con August.

Una actriz de Hollywood, íntima de los Smith, hizo duras revelaciones. Dijo al sitio Page Six que Jada dijo eso en su programa como “estrategia”. “Te diré lo que va a pasar. Apuesto a que Will y Jada serán glorificados”, dijo la actriz.

La fuente cercana a la pareja reveló a The Post: “Puedes mirar a August y sentir su dolor. Puedes escuchar en sus palabras que está tratando de decir su verdad mientras protege a los Smith (…) ¿Qué tipo de asesoramiento le estaba dando donde él sentía que lo daba todo a una relación que lo había dejado devastado y herido? No lo ayudaste, ayudaste a destruirlo”.

Según Jada, una vez que su esposo y ella se arreglaron, rompió todos los lazos con su amante. “Lo dejé pasar y no he hablado con él desde entonces”.

Will y Jada Smith / Getty Imágenes

¿Qué dice August Alsina?

Alsina mencionó que él rompió el silencio para dejar claro que no es un destroza hogares y que es el más perjudicado en el conflicto.

“He perdido dinero, amistades… Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo (…) Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida”.

Además recalcó que él amó profundamente a Jada.

