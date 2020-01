Después de ver esta foto de Karol G, no te sentirás tan mal ¡Su pecado oculto!

Karol G desborda sensualidad con sus fotos que dejan poco a la imaginación y donde se pueden ver sus sensuales curvas. Pero ese espectacular cuerpo latino no se mantiene solo. En varias ocasiones, la bebecita atribuye su figura a un régimen de alimentación estricto y ejercicio diario. Pero una foto que encontrarás al final de esta nota revela que no es tan 'fit'.

¿Cómo Karol G logró tener su figura?

La colombiana no cumple los estándares de la industria de delgadez, pero no deja de tener una esbelta figura. Durante una entrevista, cuando la cantante bajó de peso mencionó “Mi cuerpo es totalmente latino y me encantan mis curvas. Fui flaca por mucho tiempo, pero subí de peso por un problema de insulina, pero al bajar un poco, aproveché para conservar esas proporciones únicas que nosotras tenemos".

Además, ha mencionado que ella se siente una "gordita de corazón". Confiesa que come de todo, excepto mariscos. Y basta esta foto para creerlo. En la imagen se muestra al natural, sin sexys atuendos, ni maquillaje, despeinada y en pantuflas. Pero con un detalle que abrió el apetito a más de uno. Se la ve comiendo una papa frita, parte de un combo con hamburguesas y colas.

Es todo un plan de domingo por la tarde, que posiblemente, tú lo has hecho.

