El beso en la boca entre Selena Gomez y Julia Michaels en pleno concierto

Selena Gomez está en un gran momento de sus carrera musical tras los lanzamientos de las canciones "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now".

"Lose You To Love Me" ha llegado a ser el número 1 de EE.UU. Es la primera vez que la exchica Disney lo consigue. Este tema habla sobre la relación tóxica que tuvo con Justin Bieber, mientras que "Look At Her Now" es una canción alegre muy animada hablando sobre la perseverancia.

"Sentí que lanzar estas dos canciones a la par completa la historia de cómo uno puede crecer sin importar los desafíos que la vida traiga. Apagar el ruido y vivir tu vida según tus propios términos", dijo Selena. Julia Michaels y Selena Gomez

El tema "Lose You To Love Me" no hubiese sido lo mismo sin el apoyo de una de sus amigas, Julia Michaels quien aparece hace años en los créditos de los trabajos de Selena.

Michaels y Gomez sacaron un tema juntas a inicios de 2019, se trata de 'Anxiety' que habla de la experiencia de vivir con ansiedad. Lo interpretaron este lunes, 11 de noviembre en Los Ángeles.

Los asistentes se quedaron atónitos cuando vieron que Sel y Julia se dieron un pico en la boca al despedirse.

Aquí el video del beso entre Julia y Selena Gómez



