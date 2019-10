'Lose You To Love Me': Selena Gomez reveló que conversó con Justin Bieber tras lanzar canción sobre él

Selena Gomez lanzó la semana pasada una canción sobre la relación tóxica que tuvo con Justin Bieber, 'Lose You To Love Me'. Tras el éxito, el 'boom' y la polémica que ha generado, la joven reveló que tuvo una conversación con el canadiense.

La exestrella Disney se encuentra de gira promocionando su sencillo y en entrevista en el programa 'On Air with Ryan Seacrest' dio algunos detalles.

En el espacio, Gomez contó que su problema de salud, el trasplante de riñón consecuencia del lupus, y una gran depresión la llevó a alejarse un tiempo de la música. "Creo que siento una sensación de alivio. Han pasado cuatro años desde que he estado trabajando en este álbum", dijo.

La joven artista reiteró además que necesitaba un espacio en su vida. "El tomarme un momento para sentir realmente los sentimientos por los que estuve pasando; estoy agradecida que haya sucedido".

Sel también destacó que la canción 'Lose You To Love Me' la escribió hace un año. "Es como si me sintiera completamente diferente de cuando lo escribí. Es una sensación muy interesante".

Admite que fue por Justin y hasta hablaron

Gomez reconoció que la canción fue dedicada a Justin. "Estas dos canciones ('Lose You To Love Me' y'Look At Her Now') fueron cuando terminé un capítulo en una pequeña reverencia y el resto del álbum es sobre dónde estoy ahora y hacia dónde voy".

Casi al final confirmó que el canadiense ha tenido comunicación con ella y que ya le envió un mensaje por su nuevo lanzamiento. "Dijo que era hermosa, fue algo difícil".

Mira el video de 'Lose You To Love Me'

Selena y Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018. Luego, el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin. Ella es su ahora esposa, justamente dos meses después de terminar con Gómez.











