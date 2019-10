'Lose You To Love Me': Selena Gomez y su sensual aparición tras lanzar canción sobre Justin Bieber

Selena Gomez lanzó ayer 'Lose You To Love Me', una canción reveladora sobre su relación con Justin Bieber. Tras ello tuvo una sensual aparición en redes sociales.

Fue precisamente para publicar el video de otra nueva canción: 'Look At Her Now' (mírala ahora). En las imágenes se le ve con un estilo sensual, atrevido y como toda una mujer empoderada.

De hecho, pareciera que esta fuera una respuesta a la desgarradora letra de Lose You To Love Me'. Pues se refiere a que ahora es una mujer feliz, tras todo l que sufrió por un amor.

"Él fue su primer amante de verdad/Y ella la de él, hasta que tuvo otra/Por supuesto que entristeció/Pero ahora está feliz de haber esquivado esa bala/Le llevó varios años secarse las lágrimas/Pero mírala ahora, mira cómo va/Le hizo volverse más mujer/Ella sabe que encontrará el amor/Sólo si ella así lo quiere". Estas son algunas frases de la canción.

La exestrella de Disney compartió el video en su Instagram y manifestó que su nuevo trabajo es un regalo especial. "Ustedes han pasado por todo esto conmigo y les agradezco por empujarme a ser mejor", escribió.

Mira el espectacular video de 'Look At Her Now'

Selena Gomez y Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018. Pero el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa, justamente dos meses después de terminar con Gómez.













Publicidad













La ruptura final con Bieber no fue el único reto que la artista afrontó durante esa época. La cantautora de 27 años tuvo varias crisis a consecuencia del lupus, la enfermedad autoinmune y crónica que sufre. Han sido tan serias que necesitó un trasplante de riñón y al menos una hospitalización posterior.

Además, se internó dos veces en programas de rehabilitación psicológica y se apartó por largas temporadas de las redes sociales, por considerarlas "tóxicas".

Lea también: