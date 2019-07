Con este video Karol G presumió su esbelta figura

La colombiana, Karol G, lució un ceñido traje negro y realizó un video que enamoró a sus fans. Incluso al hijo de Pablo Escobar reaccionó.

Los ojos de los fans están sobre ella y el también cantante Anuel AA, su pareja. Esta relación ha sido muy polémica desde que comenzó. Ahora se rumora que la pareja estaría comprometida.

Video de Karol G

En un video reciente, desde París, la cantante mostró su figura con un sensual traje negro. Este venía acompañado de un abrigo corto del mismo color, y unos tenis.

Además, se pueden leer comentarios como: "Made In Colombia", "Una diosa de pies a cabeza me encanta que cuerpazo", "Veo, veo, veo el video y no me canso de verlo, te ves como de otro mundo. Eres perfecta".

Karol G en Paris

La bebecita se encuentra en Paris y publicó la infaltable foto con la torre Eiffel de fondo. Se la ve en un yate con un look deportivo amarillo y en la descripción dice "Le jaune, la couleur du succès" que significa "Amarillo, el color del éxito".

Karol G en Paris / Instagram

La cantante de 28 años está de gira por Europa y brindará conciertos en Italia, España y Suiza. Ya dio su show en Alemania, donde se encontró con J Balvin, y días después con Becky G en Ámsterdam, Países Bajos.



