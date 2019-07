10 celebridades mejores pagadas del mundo

Cada año la revista estadounidense, Forbes, publica las 100 celebridades mejores pagadas del mundo. Para poder ingresar en este listado, las estrellas deben facturar no menos de USD 37, 5 millones. En conjunto todas las 100 celebridades suman la exorbitante cantidad de USD 6,3 mil millones.

A pesar de la sorpresa de todos el actor George Cooney y el exboxeador Floyd Mayweather, que ocuparon los dos primeros puestos en 2018, quedaron fue del top 10 de este año. A continuación te mostraremos los deportistas y figuras del espectáculo que figuran en este listado.

La cantante estadounidense, Taylor Swift, encabeza la lista tras ganar un estimado de USD 185 millones en 2018 y volvió a encabezar la lista después de 3 años. Con 29 años, su tour "Reputation" de 2018 es oficialmente el tour de mayor recaudación en la historia de los Estados Unidos, con USD 266,1 millones.

Taylor Swift / Getty Images

Kylie Jenner, la media hermana de las Kardashin ocupa el segundo lugar tras lograr un estimado de USD 170 millones. A sus 21 años es la multimillonaria más joven del mundo.

Kylie Jenner / Getty Images

Kanye West, facturó USD 240 millones, de ello recibe un 15 5 de ingreso del precio mayorista de su línea de zapatillas Yeezy, en asociación con Adidas. Además, él es dueño de la línea de ropa Yeezy.

Kanye West / Getty Images

Lionel Messi: El astro argentino tiene un contrato hasta el 2021 con FC Barcelona y uno de por vida con Adidas, lo cual lo llevó a sumar la cifra de USD 127 millones.

Lionel Messi / Getty Images

El cantante Ed Sheeran tuvo un total de USD 110 millones, tras el Divide Tour el cual a recaudado hasta la fecha un total de USD 600 millones.

Ed Sheeran / Getty Images

La estrella de la Juventus de Italia sumó este año 109 millones. Cristiano Ronaldo se ha convertido en el atleta más seguido en redes sociales con 400 millones de seguidores

Cristiano Ronaldo / Getty Images

Neymar ganó USD 105 millones en los últimos 12 meses. Tiene un contrato de cinco años con Paris Saint-Germain hasta junio de 2022 por un valor de USD 350 millones.

Neymar / Getty Images

Eagles exitosos en sus giras, su reciente "An Evening With The Eagles Tour" recaudó más de USD 3.5 millones por cada visita. Tuvieron ingresos por USD 100 millones.

The Eagles / Getty Images

Dr Phil Mcgraw, tiene uno de los programs más vistos por televisión y durante el 2018 ganó USD 95 millones de dólares

Dr Phil Mcgraw / Getty Images

Finalmente el boxeador mexicano Canelo Alvarez tuvo un ingreso de USD 94 millones.