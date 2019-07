¡Ella lo reveló! Estas son las cirugías que tiene Karol G

Karol G es una de las cantantes de reguetón más destacadas del género. Actualmente tiene una relación con el artista Anuel AA, (con quien estaría comprometida). La pareja hace poco realizó una gira juntos, 'Culpables Tour' con la cual llenaron escenarios en varias partes del mundo incluyendo Ecuador. La cantante reveló cuántas cirugías estéticas ha tenido.

Las miradas de sus fans están sobre la pareja y una de las dudas de sus seguidores es ¿cuántas cirugías estéticas tiene?

Karol G en una entrevista con La FM, mencionó que solo tiene una estética y es la del aumento de busto.

Además, reveló que se ha sometido a otras tres, pero han sido por motivos médicos.

Sigue sumando éxitos

La música de la colombiana ha cruzado todo tipo de fronteras. De hecho, estuvo presente en Marruecos durante el festival Mawazine, el más grande del mundo donde más de 100.00 personas vieron su presentación.

A pesar de que la mayoría de personas no hablaba español, los asistentes bailaron y disfrutaron. Mediante historias de Instagram, Karol G contó su experiencia. Se reía mientras decía que habló una especie de 'spanglish'. Yo decía "Everybody las manos arriba" o "Todos hands up".

Karol G y sus días en Marruecos por el Festival Mawazine Karol G fue el broche de oro del Festival Mawazine en Marruecos y la ‘bebecita’ no dudó en compartir los momentos que vivió con sus fans de Instagram

