Mujer ofreció millones para tener novio y tras un año aún no tiene relaciones sexuales

Jane Park es una joven que se ganó una lotería en el 2017. Fue ahí que ella hizo una curiosa oferta a sus seguidores. A través de Twitter fue que dio a conocer que a pesar de haber ofrecido $ 240 millones para conseguir novio, aun no ha logrado tener relaciones sexuales.

La joven de 23 años se pronunció a través de su cuenta oficial. Ahí publicó el siguiente mensaje: “Día 362 sin sexo: salí a correr en chanclas solo para recordar cómo sonaba”.

Howling this is actually me x pic.twitter.com/BdYlUlJD5p

— Jane Park (@janeparkx) April 28, 2019