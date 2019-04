¡OMG! El 'mensaje oculto' en el nuevo tráiler de Avengers Endgame

El nuevo tráiler de Avengers Endgame trajo consigo varías teorías y hasta tendría un mensaje oculto. Aunque algunos internautas no se han dado cuenta, hay otros que tienen buen olfato y no dejaron pasar por alto este detalle del adelanto.

Avengers EndGame: Abren nuevas funciones para ver la película Avengers EndGame pasó a ser la película con mayor cantidad de ventas durante la preventa, incluso superó a Star Wars: El despertar de la fuerza.

La película, que llegará a las salas de cine el 26 de abril, es el capítulo final de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel.¿Pero qué es lo que pasa con el nuevo tráiler? Los internautas aseguran que al subir el volumen en el segundo 48 del video, se puede escuchar una voz que susurra: "Tengo telepatía".

En el tráiler los superhéroes discuten sobre cómo derrotar a Thanos. Mientras que la Capitana Marvel dice que esta vez tendrán éxito, porque ella forma parte del equipo. Luego se oye el supuesto susurro cuando Carol mira a Thor.

Ante esto, los fanáticos aseguran que esto se trata de otro personaje que podría estar presente en el mismo. Sin embargo, otros presumen que en Endgame aparecerá un telépata de 'Los Hombres X': Jean Grey.

Reacciones en redes

Nada e nem ninguém vai tirar da minha cabeça que quem sussurra "I have telepathy" é a Wanda.

Ela vai estourar a Jóia da alma de dentro pra fora e vai surrar o Thanos.

Beijos!#AvengersEndgame #Marvel pic.twitter.com/s70tN0CHKI — satiro VAI VER O MONSTA X (@blackhttpz) April 11, 2019

was about to tweet an sos but @audreywatson_11 and @agreenfield21 showed up and saved the day. we have twin telepathy, I’m sure of it. — gracie (@_graciewatson) April 11, 2019

@MLozada @Scomo843 @NAMEisCHASE listen to the last 5-7 seconds and listen to the voice say. “I have telepathy.” Gotta be the scarlet witch. pic.twitter.com/VXJg1GaW4t — Isaac Carrasco (@iceesmooth5) April 11, 2019

I have telepathy…if you know you know. #Endgame — AP (@_AP95_) April 11, 2019

BELEZA AGORA QUEM VAI DENATER COMIGO ESSA CENA E ESSE SUSSURRO NO FUNDO COM A MÚSICA????? SOCORROOOOOO I HAVE TELEPATHY pic.twitter.com/q8SxgeNrwm — joe (@joelalexandre_) April 11, 2019

y’all really got in my head and now I can’t unhear “I have telepathy” hELP pic.twitter.com/FcrZQqFVZT — 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) April 9, 2019

Una película "catártica y poderosa"

En Avengers Endgame, sus directores Anthony y Joe Russo no darán rienda suelta a pensar sobre qué pasará después. Esta película "catártica y poderosa" es el final de la fase 3 del Universo Marvel.

El pasado de los personajes será clave en Endgame como demuestran los flashbacks de los tráilers. Además, los Russo afirman que en este filme no se centran "en absoluto" en mostrar el futuro como se ha hecho en otras entregas anteriores. "Solo miramos atrás, a todo lo que hemos recorrido", apuntó Anthony.

Aunque los directores no han querido revelar nada sobre el argumento, creen que la cinta número 22 de los estudios Marvel "no defraudará a la audiencia". Según ellos, su conclusión y las emociones que aparecen en ella son "muy poderosas".