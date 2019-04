’The End Is Near’ es el nuevo trailer final de Avengers Endgame

Con el título "The End is Near" (el final se acerca), Marvel compartió el último avance la película de los vengadores a pocos días de su estreno. En las imágenes se puede ver los minutos finales de la película pasada donde la mitad de la población del universo desaparece, pero a la vez muestra nuevas teorías de los héroes.

‘TIM’, el álbum póstumo de Avicii que revela temas inéditos Un track producido por Tim Bergling Avicii , Albin Nedler y Kristoffer Fogrlmark, una de las canciones que dejo la leyenda de la música electrónica desde junio del año pasado.

Ganó Thanos y ahora los Avengers tendrán su batalla final para tratar de revertir lo que hizo el Titán intergaláctico. Según la última especulación se cree que a lo largo de Endgame los superhéroes emprenderán misiones por separado en diferentes ámbitos y diferentes momentos, incluso no solo viajes en el tiempo.

Mira el nuevo Trailer

