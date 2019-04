Rosibel Zambrano muestra su "pancita" de embarazada en redes sociales

Rosibel Zambrano, esposa del empresario Vito Muñoz, mostró en redes sociales cómo avanza su embarazo. Esta ocasión, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una fotografía de su "pancita".

La imagen fue acompañada con un tierno mensaje: "No puedo tocarte, pero puedo sentirte. Te espero con mucha ilusión y amor". A su vez, Vito Muñoz, respondió : "No tengo palabras para expresarte cuanto te amo y lo dichoso que me siento que vas a traer al mundo el fruto de nuestro amor".

La pareja espera la llegada de su bebé en agosto de este 2019. En entrevistas anteriores, Rosibel destacó que su embarazo es fruto de un amor de tres años de relación.

Estas son las razones por las que las mujeres aman a Vito Muñoz Te contamos las razones que lo hacen irresistible.

TE PUEDE INTRESAR: