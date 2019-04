Karol G, ¿aceptas la picante comparación que hizo Anuel AA?

Anuel AA no deja de causar controversia en redes sociales. Esta vez hizo una broma donde hace una extraña comparación. Pues relaciona a un bate con su parte íntima. ¿Será que Karol G está de acuerdo con esto?

Pues bien, a través de Instagram el reguetonero publicó un video. Ahí se lo ve a él parado y con un bate en la mano. Al pareces él se encuentra en su casa o un hotel, ya que su vestimenta es un calentador, con pantaloneta. Además lleva puesto unas sandalias con medias. En el fondo se puede ver una televisión.

Alguien lo graba mientras el empieza a decir: " Están viendo el bate, ¿verdad?". Es entonces cuando él comienza a hacer la comparación.

Además, a su publicación añade un mensaje. "Yo siempre quise ser bichote, pero yo lo que tengo es un súper bicho". Bicho es una palabra que en Puerto Rico y en el mundo del trap se utiliza para referirse a la parte íntima masculina.

Reacciones

Aún no sabemos qué opina su novia sobre las declaraciones del puertorriqueño. Tampoco se sabe si vio ya su Instagram, pues aún no ha dado like, ni ha comentado. Incluso no hay certeza de si fue ella misma quién lo grabó. Pero lo que sí, se escucha a una mujer reír tras cámaras. ¿Será ella o no?

Bueno, en todo caso, la publicación provocó otras reacciones. Algunos reguetoneros no tardaron en comentar. Nick Jam le puso "Ahí si no puedes conmigo". A esto, El puertorriqueño contestó: jajajaja papi no estés frontiando. Yo tengo el bicho 'Fulete'. Yo tengo la perla, tú no te buscas na conmigo".

Captura

Además, Zion también la comentó con emojis de risa. Y le puso "Claje cabrrrrr".

Con solo dos horas, la publicación logró más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios.

