Foto de Bad Bunny extravagante y sin ropa interior se viraliza

Bad Bunny tuvo una manera particular de empezar el día. Decidió publicar una extravagante foto para saludar a sus seguidores. Inmediatamente esta fotó causó revuelo en las redes.

A través de su Instagram oficial, el trapero hizo la publicación. En la imagen hace referencia a que se siente un hombre atractivo. “Siempre es un buen día para sentirte sexy”, escribió.

Además, en su imagen aparece con una bata color negra con dibujos. Él se encuentra parado, co gafas y su mano en la boca. Pero hay un detalle más que no pasa desapercibido. Resulta que él deja ver que no lleva puesta su ropa interior.

Los seguidores del cantante no tardaron en reaccionar. Muchos expresaron sus opiniones a través de los comentarios. “Tu papi no tienes calzoncillos”. “Que atrevido nos salió el conejito”. “Estamos en este mundo para compartir nuestras bendiciones , el lo entiende". "Quá sexy". Estas fueron parte de las palabras de los fanáticos.

La imagen logró más de un millón de likes en tan solo siete horas de publicación. Además, cuenta con más de 30 mil likes.

No es la primera vez que el conejo malo causa revolución en redes. Anteriormente se había viralizado un video donde él aparece cantando, peron pleno concierto deja caer un zapato en su cara. Esto provocó las críticas de los seguidores.

Así también, él de costumbre publica sus fotos donde aparece compartiendo sus emotivos momentos. Incluso publicó una donde aparece de niño. A esa foto acompañó el mensaje que dice "el bebé ya tiene 25 años". Mira aquí la imagen.

Instagram

