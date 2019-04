¿El reguetonero Anuel AA arremetió contra Donald Trump?

Anuel AA no deja de estar en boca de todos. Esta vez causa polémica debido a un nuevo tema donde involucrará a Donald Trump.

Esta nueva canción la realiza junto a J Balvin, Arcangel y Nicki Jam. Aún no se conocen muchos detalles, pero algo seguro es que se refiere al actual Presidente de EE.UU.

A través de Instagram, el reguetonero publicó una imagen de los que al parecer es un adelanto. En ella aparece junto a los cantantes con los que realiza la colaboración. En esta foto se los ve a los cuatro sentados. Además, aparecen junto a maletas llenas de dinero y autos de lujo.

Instagram

Pero eso no es todo, con la imagen, el puertorriqueño publicó también un particular mensaje. "Donald Trump Donald Trump Donald Trump sin vender kilos hice un millón". Ahí aparecen etiquetados J Balvin, Arcangel y Nicki Jam.

Con tan solo un día de la publicación, la foto consiguió más de un millón de likes y catorce mil comentarios.

Entre las opiniones hay comentarios como "tanta money". "Ahí faltábamos nosotros con tu motito". "Real hasta la muerte". Y por su puesto no podían faltar los fanáticos que le pusieron Brrr y Bebecito, dos palabras características del reguetonero.

Vale recordar que el puertorriqueño está de gira junto con su novia Karol G. Los dos han visitado ya algunas ciudades de Latinoamérica. En abril estarán presentándose en Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile y Asunción en Paraguay. Esto después de empezar con Culpables Tour en marzo en Colombia.

Además, ellos también se presentarán en Ecuador. Las ciudades que visitarán son Quito y Guayaquil el 30 y 31 de mayo respectivamente.

¡Algunos de sus fans les dicen 'Power couple'. Esto debido justo a su gira de 'Culpables Tour'. Y a pesar de que muchos los aman juntos, no han faltado los rumores. Sobre todo cuando los captaron discutiendo, ahí indicaron que él le habría maltratado a ella. Sin embargo Karol G no dudó en romper silencio y defender a su amado.

Un reportero le hizo una pregunta clave sobre los rumores: “¿Qué pasó con ese supuesto maltrato? Porque suena ilógico luego de que tú das mensajes con tu música”.

Ante la cuestión, la cantante dejó claro que su novio la cuida y demostró el amor que se tienen:

Trato de no ponerle atención a ese tipo de cosas, yo sé en lo que estoy, yo sé lo que estoy viviendo, como mujer que me auto respeto y que mi hombre como tal me respeta (…) Y eso me deja tranquila”,

Después aparecieron declaraciones de que ella no tendría miedo a formar una familia y tener hijos con él, pero todo a su tiempo.

Te puede interesar