¡Participante de "Exponiendo Infieles" de Badabun reveló que los casos son reales!

Un chico, exparticipante del programa de YouTube "Exponiendo infieles" del canal Badabun, conversó con el programa de farándula "Vaya Vaya" lo que pasa detrás de las cámaras. El joven confesó que los casos que presenta Lizbeth Rodríguez "la chica Badabun" SON REALES.

Desde hace meses, está en polémica este programa de exponer infieles mediante el celular. Esto se dio porque una seguidora de Badabun denunció en Facebook que una pareja que salió en un episodio de San Valentín, eran actores y mostró sus fotos.

En la entrevista con el periodista Gerardo Escareño, Gómez contó que Lizbeth Rodríguez y sus colaboradores llegaron de sorpresa y abordan a potenciales parejas.

Gómez dijo que la hoja consiste en firmar la autorización para que hagan uso de tu imagen. Ademas, aseguró que los creadores del programa, supuestamente, solo editan la parte en la que los participantes consienten el uso de su imagen para propósitos del programa.

Álex Gómez contó su experiencia en el programa y fue publicado en el episodio 52 del canal Badabun.

Gómez dijo que perdió el reto, porque la "Chica Badabun" descubrió conversaciones impropias e infidelidades con otra mujeres. Ellos llevaban una relación de un año y medio. Su novia reaccionó de mala manera y le golpeó hasta sus partes íntimas.

Gómez contó que su relación se acabó, ya que él intentó varias veces volver con ella.

“La traté de seguir, pero mucha gente te sigue, preferí irme a casa y después traté de hablar con ella. Le mandé mensajes, le marqué y no me quiso responder, como una semana después dijo que no la molestara, que no quería saber nada de mí. Decidí respetar su decisión”, confesó.