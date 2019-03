Justin Bieber confiesa que aún ama a Selena Gomez

Justin Bieber recientemente anunció que abandonará por un tiempo el mundo de la música. Ahora se genera controversia porque un día después habló sobre sus sentimientos por Selena Gómez y Hailey Baldwin.

El joven cantante fue claro, aceptó lo que siente por su exnovia. Y esta respuesta probablamente no le gustará a los fanáticos de la expareja.

A través de Instagram, el cantante dijo que aún amaba a Selena Gomez, pero eso no fue todo. Ahora las cosas cambiaron por su amor a su esposa.

He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo MEJOR que me ha pasado en mi vida, punto".

El intérprete de 'Baby' tuvo que hablar de la situación debido a los rumores que han circulado. Últimamente se ha dicho que él se separará por la cantante, que prefiere a su ex, o que está peleado con Hailey.

Instagram

Además, le estarían llegando comentarios negativos a su esposa. Pues él indicó que no está de acuerdo con las ofensas hacia ella.

"Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: 'el siempre vuelve a Selena', 'Selena es mejor para él'. Hailey es mi pareja. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas. Si no me apoyas no eres un fan o una buena persona".

