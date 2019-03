Miss Universo, Catriona Gray, cuenta como se rompió su corona valorada en miles de dólares

La actual Miss Universo, Catriona Gray contó cómo se rompió su corona en una entrevista con la organización Miss Universe. El incidente pasó el 22 de febrero en la bienvenida de la filipina en su país.

Catriona se encontraba muy emocionada y en medio de los saludos a sus compatriotas se le desprendió un pedazo de la incónica corona del Miss Universo: la corona Makimoto usada por varias ganadoras del certámen.

Miss Universe 2018 Catriona Gray on her Grand Homecoming parade yesterday at Araneta Center, Manila.#RaiseYourFlag 🇵🇭 pic.twitter.com/jeX0QEduwN — Walang Tayo (@walangakoatikaw) February 23, 2019

La modelo de 25 años volvió a Manila y fue recibida en con una fiesta nacional.

Su corona está valorada en $250,000.

Mira su confesión:

“Una de las cosas que más me gustan de la parada es que tienen esta banda rodante, con tambores, y me hacen querer bailar. Así es que termino bailando, aunque no soy muy buena bailarina”, dijo la beldad filipina antes de compartir su “confesión” del incidente que provocó el desprendimiento de una parte de la corona.

“La Makimoto ha visto mejores días, como resultado de mi baile. Lo siento tanto”, afirmó Catriona en un video que fue publicado por Miss Universe en Facebook y Twitter.

¿Por qué se la llama Makimoto?

El nombre oficial de la corona es Ave Fénix, pero se le conoce como La Mikimoto porque esta fue la firma joyera japonesa que la diseñó a petición de Miss Universo. Está hecha de diamantes, brillantes y perlas cultivadas.

Aquí está el momento exacto de la ruptura de su corona