¿Cómo ha afectado a los usuarios la caída de Facebook e Instagram?

Millones de usuarios a nivel mundial detectaron este miércoles una nueva caída de Facebook e Instagram en algunos de sus servicios. También se unió la mensajería más grande del mundo, WhatsApp que reporta problemas de enviar imágenes y audios. ¿Cómo ha afectado a los usuarios esta caída?

Tras la caída a nivel mundial, usuarios han migrado a Twitter para hacer sentir su preocupación. También se reportó que no se pueden publicar estados en WhatsApp.

Un estudio de la consultora internacional Pew Research Center hizo una encuesta a 1.000 chicos de entre 13 y 17 años y dejó clara la convivencia íntima de los jóvenes con las redes sociales.

"Las conexiones digitales ofrecen la ilusión de que estamos acompañados, con la ventaja de que no incluyen las demandas de la amistad. Nuestra vida virtual nos permite escondernos de los otros", explicó Sherry Turkle, psicóloga y profesora del Instituto Tecnológico de Massachussets.

Esto ha quedado evidenciado, ya que desde la caída de Facebook e Instagram, jóvenes y adultos migraron a otras redes sociales para manifestar su malestar y también para hacerse sentir que siguen presentes en el mundo virtual.

Las reacciones han ido de dos lados: unos han reaccionado a favor ante la caída y mencionaron que fue de forma positiva para poder alejarse del mundo virtual.

Esto me hace pensar en una persona que no podía vivir sin su FB, sin subir fotos y sin ver sus deseados likes … Me pregunto: Qué estará haciendo, estará con desesperación, con fiebre y calambres? 🤔🤭

🤣🤣🤣#FacebookDown

— 🔥 Joc Cieza 🔥 (@joccieza) March 13, 2019