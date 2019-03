Ya habría fecha para el tercer tráiler de Avengers: Endgame

El último y tercer tráiler de Avengers: Endgame llegará a finales de marzo. Así lo ha asegurado una web especializada en lanzamiento de adelantos de películas y series, TrailerTrack.

El primer tráiler abrió una sinnúmero de incertidumbres y fue el más esperado en años, el segundo apenas duró 30 segundos y reveló algunas escenas más y teorías.

Después del estreno de Capitana Marvel, en especial en la escena poscréditos, los fanáticos esperan que salga el tercer adelanto y confirme algunas teorías de la película.

Algunos rumoraron que el tercer tráiler se iba lanzar en la noche de los Premios Oscar, pero personas que tienen información cercana a la película adelantaron que eso no sucedería, y estaban en lo correcto.

La llegada del nuevo tráiler según TrailerTrack llegará el 25 de marzo, para ser exactos. Así lo ha confirmado y ha manifestado que a más tardar se lanzará el 5 de abril del 2019.

Earlier than March 25 is unlikely because of Entertainment Weekly’s issue likely out the week prior. https://t.co/9D6lxM1o1r

— TrailerTrack (@trailertrack) March 4, 2019