Nuevo spoiler de Avengers: Endgame revela nuevo personaje

Continúan los spoilers de Avengers: Endgame. Esta vez ha sido Samuel L. Jackson quien reveló un nuevo personaje y es sobre él mismo: Nick Fury. El mismo ha tenido relevancia dentro el Universo Cinematográfico de Marvel.

ATENCIÓN SPOILER:

Samuel acudió con Brie Larson a una entrevista en un programa televisivo "The Jonathan Ross Show" y le preguntaron si aparecerá en Avengers: Endgame. Esta fue su respuesta:

No, ¿por qué lo estaría? No tengo superpoderes, no puedo pelear batallas. No, no estoy en ella.