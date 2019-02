Esto resulta cuándo se unen J Balvin y Selena Gomez

Una de las cantantes que ha de mostrado ser multifacética en sus propuestas musicales es sin duda la artistas con raíces latinas, Selena Gómez. Tras su rotundo éxito junto a Ozuna, Cardy B y Dj Snake en el tema Taki Taki ahora apuesta por otro tema urbano.

Hace tiempo ya se habló de una relación artista entre Selena y un cantante colombiano, muchos pensaban que sería Maluma peor finalmente fue el interprete de ‘Regueton’ (J Balvin).

benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin - I Can"t Get Enough (Official Audio) / Cortesía, Universal

Siete días atrás se subió una imagen de los cuatro artistas compartiendo una mudillla cobija y en actitud e pijamada. Este abrebocas nos genero espectativa y el tema ya se presentó oficialmente este jueves 28 de febrero y se titula I Can't Get Enough.

A pocas horas de sus estreno ya se apodera de lugar 1 en iTunes en Ecuador. Ahora solo queda escucharlo y esperar el video oficial, el que sin duda no va impactar.

