¿Meghan Markle quiere dar a luz en Estados Unidos?

La Duquesa de Sussex, Meghan Markle gastó medio millón de dólares para su baby shower que fue realizado en un penthouse de New York y esto ocasionó feroces críticas, por lo que la duquesa estaría dispuesta a dar a luz en Estados Unidos.

Cada día es más evidente la tensión que tiene la Corona Británica en torno a la figura de la estadounidense, porque al parecer no tiene ninguna intención de adaptarse a la realeza.

EFE

Un claro ejemplo fue el exuberante baby shower de Meghan Markle que fue la semana pasada y ahora pisa fuerte esta noticia de no dar a luz en suelo británico.

Este acontecimiento lo reveló Paul Burrell, quien fue mayordomo de Lady Di.

Burrel dijo en una entrevista para Fabulous Online, que "es probable que Meghan Markle se oponga a todas las tradiciones cuando se trata de tener un bebé", dijo.

"Basta observar dónde va a nacer. No creo que use el Lindo Wing. Creo que usará un hospital estadounidense como The Portland, que es propiedad de Hospital Corporation of America. No creo que ella vaya por el mismo camino que Kate Middleton", sostuvo.

Meghan Markle / EFE

Meghan Markle de 37 años, está en el ojo del huracán ya que a tan solo una semana después de su viaje ida y vuelta a Estados Unidos en un jet privado, le costó 250.000 dólares, de acuerdo a un reporte del diario Daily Mail.

Sus íntimas amigas, la tenista Serena Williams y la abogada Amal Clooney fueron las encargadas de organizarle el baby shower en el penthouse suite del hotel The Mark, en el Upper East Side, cuyo alquiler por día cuesta USD 150.000.

EFE

El hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry nacerá a finales de abril o principios de mayo. El bebé será séptimo en la línea de sucesión del trono y aún se desconoce el sexo del primer hijo de los duques de Sussex.

Meghan ya alista todo para que el día de su parto todo salga a la perfección. Según US Weekly, la duquesa de Sussex va a estar acompañada en el momento de dar a luz por una persona ajena a su equipo de médicos y de su entorno familiar.

Es por ello que Meghan contará con una 'doula', la cual es una persona que brinda apoyo emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Además, estará con la duquesa de Sussex el día del parto y además dará información a los futuros padres.

¿Quién será la 'doula' de Meghan Markle?

Al parecer, la elegida habría sido Lauren Mishcon. Es una mujer de 40 años y tiene tres hijos. Su abuelo dirigió la firma una legal que fue contratada para ocuparse de la separación de Lady Di y el príncipe Carlos en 1996

