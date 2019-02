El gesto del Harry a Meghan en su primer San Valentín separados

Meghan Markle y el príncipe Harry pasan lejos en su primer San Valentín como esposos.

Harry tuvo que hacer un viaje a Noruega donde se reúne con las fuerzas armadas británicas en el entrenamiento de supervivencia de invierno en el Círculo Ártico, en el marco del aniversario 50 del despliegue de Commando Helicopter Force y Joint Helicopter Command en la base remota.

Captain General of the Royal Marines, the Duke of Sussex, has been in Norway today! 🇳🇴🇬🇧 #WinterDeployment

A pesar de todo, el hijo menor de la princesa Diana tuvo un tierno gesto de amor para su esposa que nos ha conmovido a sus fanáticos.

En una especie de iglú donde Harry duerme, el príncipe pegó fotos de su boda con Meghan, y colocó velas, como una especie de altar.

Harry está aprendiendo a sobrevivir y luchar en condiciones bajo cero y a manejar aeronaves en climas muy fríos.

At #ExerciseClockwork, 200 miles inside the Arctic Circle in North Norway The Duke of Sussex, Captain General @RoyalMarines receives a briefing on the operation in Bardufoss, which marks its 50th anniversary this year. 🇬🇧🇳🇴 pic.twitter.com/9xXes0lXYE

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 14, 2019