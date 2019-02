¿Qué es lo que Anuel AA más ama de la colombiana Karol G?

Anuel AA y Karol G están más felices y enamorados que nunca. Luego de haber anunciado su próximo tour juntos, se revelaron detalles de su famoso romance y cómo fue que cambió sus vidas. En declaraciones, Anuel confesó por qué ama tanto a la colombiana.

En una entrevista para People en Español, Anuel AA y Karol G aseguraron que su tour “es para estar juntos y no tener que estar uno por acá y otro por allá”. El puertorriqueño también se animó a decir qué es lo que más le gusta de la intérprete de 'Mi cama'.

“Todo, literalmente es una pregunta bien difícil de contestar, todo me encanta de Karol, cómo me trata, cómo me respeta, cómo se preocupa por mí, todo, puedo seguir hablando así seguido”, contó el Anuel AA.