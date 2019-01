Anuel AA y Karol G incluyen a Ecuador en su gira 2019

View this post on Instagram

Pero es que ninguna se te para al laaaaaooooooo!!!!!!!!!! 👹😘👸🏼 LO MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA ES LA FAMILIA, VALOREN A SUS FAMILIAS Y A SUS SERES QUERIDOS QUE SON LOS ÚNICOS QUE TE VAN AMAR CONTRA VIENTO Y MAREA NO IMPORTA LO QUE PASE!!!!!!! VALOREN A LAS PERSONAS QUE DIOS PONE EN SUS VIDAS QUE LA LEALTAD TAMBIÉN LOS HACE FAMILIA!!!!!!! EL AÑO PASAO A ESTA MISMA HORA YO ESTABA PRESO EN EL HUECO TRANCAO LAS 24 HORAS EN MI CELDA Y SOLO, Y ME VEO AHORA MISMO Y YA ENTIENDO POR QUE DIOS PERMITIÓ QUE TODO ESO ME PASARA POR QUE SI NUNCA HUBIERA SUFRIDO TANTO AHORA MISMO YO NO SUPIERA VALORAR TODO LO QUE TENGO EN MI VIDA!!!!!!!! Gracias Dios mío por cambiarme la vida!!!!!!!!! 🖤❤️ #FelizNavidad #RealHastaLaMuerte