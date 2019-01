Chimuelo ya tiene su reemplazo

Uno de los primeros videos que se viralizó en este 2019 fue el de ‘Adiós Chimuelo’ . El emotivo video que muestra el entierro del periquito ha dejado ciertas dudadas en varios usuarios.

Además el dueño de Chimuelo ya presentó a su reemplazo. Este nuevo periquito lleva el nombre de Olivo.

Entre las dudas que envuelven a los internautas es las causas del deceso del animal. El niño Renato Barrera, dueño del desaparecido 'Chimuelo', habló de este tema en una reciente entrevista. De acuerdo con el menor, el pájaro murió de un ataque cardíaco.

