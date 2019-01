La triste historia detrás de 'Chimuelo', el pájaro que se volvió viral por su funeral

Fue el primer video viral del 2019. El clip muestra a un niño realizando un funeral de 'Chimuelo', su mascota, en el jardín de su casa. Tras las millones de reproducciones en el mundo que tiene este video, el dueño del canario contó la triste historia detrás de tanta viralidad.

¡Adiós Chimuelo! El video muestra a Renato Barrera realizando la singular ceremonia para sepultar a 'Chimuelo' y hasta le dedica unas emotivas palabras, cantó su 'Ave María' y hasta cavó un hoyo para enterrar al canario. Pero ocurrió un final inesperado.

Cuando iba a enterrar el cadáver de 'Chimuelo', un perro se llevó el cuerpo del canario en su hocico. Esta situación se tornó cómica para los internautas y de allí nace el video viral de este año.

Tras ello, el niño ya ha realizado entrevistas y es todo un 'influencer' en Instagram.

Tras la viralidad del funeral de 'Chimuelo', Renato contó la triste historia de su canario. Incluso, hasta se quedó sorprendido porque lo que comenzó como un recuerdo terminó siendo 'lo más visto' en lo que va de 2019.

El chico de 13 años le contó a FM Tiempo que 'Chimuelo' estuvo con él desde que el canario tenía dos meses y estuvieron juntos durante un año y medio. Renato encontró a quien fue su mascota en una tienda y se enamoró de él al ver que era muy pequeño porque tiene una deformidad genética.

"Las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar. Eso me llevó a prestarle más atención y a cuidarlo [para] que no le pegaran. De hecho, lo tuvimos aparte harto tiempo", relató el niño.