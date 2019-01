¿Quién es Andrés Armendáriz, el chico de la foto viral de Cinemark?

El cliente Francisco Astudillo no dudó en compartir en su página de Facebook el servicio 'de lujo' que recibió en Cinemark, ya que siempre se había quejado de la "mala cultura de atención al cliente" del Ecuador. Este cliente se encontró con el muchacho Andrés Armendáriz y recibió una gran atención que se volvió viral en las redes.

METRO conversó con el chico de la foto viral, Andrés Armendáriz, y nos dimos cuenta que tiene un gran carisma y muchas ganas de sobresalir en su trabajo. Esta es su historia.

Andrés, nació en Quito, pero se mudó a Latacunga y posteriormente al Puyo, tiene 23 años y es estudiante de Derecho en la Universidad Central. El 3 de enero se hizo conocido en las redes, por una fotografía que un cliente regular de las salas de Cinemark de la Plaza de las Américas de la ciudad de Quito compartió.

El joven lo atendió como siempre lo hace

Andrés dijo que el cliente llegó más o menos a las 16:00 del 3 de enero y le atendió como siempre sabe hacerlo, con una sonrisa intentando que el cliente obtenga lo que busca y hacerle sentir bien. "Le sugerí una combinación para que en su compra tenga todo lo que buscaba y eso era canguil, bebida y nachos. Entonces le pregunté si de pronto se le ofrece algo más y listo le cobre y acabo la transacción, me despido y le deseo un feliz año a lo que él se dirige a mí y me responde diciendo que se siente muy bien toparse con gente como yo que le de una buena atención ya que la última vez no le fue tan bien pero que se siente feliz por recibir un buen trato y me felicito por ser así a lo que me extiende la mano y yo confundió veo que era propina y me dio vergüenza obvio recibirla entonces le dije que en serio muchas gracias a nosotros nos encanta que los clientes se sientan feliz".

"Cuando vi la publicación solo tenía 100 compartidos, pero nunca me imaginé que llegaría a tanto", reaccionó el muchacho al enterarse que su foto ya tiene más de 10 mil compartidos.

Postergó sus estudios

Andrés tuvo que parar sus estudios para trabajar, se quedó en el cuarto semestre pero espera regresar en seis meses a continuar con lo que le apasiona. El chico obtuvo una muy buena calificación y consiguió un cupo de Derecho en la Universidad Central y por eso regresó a la capital ya que vivía en el Puyo. Ahora vive con su papá desde que empezó la Universidad. Andrés dijo que si extraña la ciudad donde se crió casi toda la vida pero, igual Quito tiene lo 'suyo' y le gusta mucho vivir.

Lleva dos meses y ya se hizo viral por su trabajo

El chico viral entró a trabajar a Cinemark hace dos meses, "se me dio la oportunidad y acá es muy chévere hay muy bonito ambiente". "Hace una semana me pasó lo del cliente y ha sido lo más 'wow' que me ha pasado desde que ingresé", dijo Andrés con mucho entusiasmo ya que se siente motivado que reconozcan su trabajo.

Andrés recibió un reconocimiento

Cuando sus compañeros y jefes del cine se enteraron reaccionaron de buena manera, contó Andrés: "No te imaginas como estaban, todos super contentos y los jefes me felicitaron y me dijeron que estaban orgullosos y hace dos días me organizaron una pequeña sorpresa. Salí a recoger un producto y cuando regresé estaban todos para felicitarme y me entregaron un diploma como reconocimiento por mi desempeño".

La familia asimismo felicitó a Andrés por la buena noticia, donde dijo que en una semana tuvo bastantes comentarios en sus redes. Andrés espera contagiar esa buena energía a sus compañeros y brindar siempre un buen servicio. La gente lo reconoce en el cine y le dicen "¿sabías que eres famoso?" o le dicen "es él, el chico de la foto viral".

Amante del rock

En cuanto a su tiempo libre, Andrés Armendáriz es fan de la música y le gusta tocar la guitarra. Su artista favorito es Led Zeppelin y le gusta mucho las bandas ecuatorianas, en especial el grupo "Sal y Mileto". "Además de la música, me gusta dibujar, hacer música, leer cosas interesantes y sobre todo el Derecho porque me gustan las leyes".

Dentro de sus planes, Andrés espera regresar a la universidad para terminar su carrera de Derecho, además planea formar una banda. Por el momento se siente a gusto trabajando en Cinemark y contento por hacer feliz a la gente.

"Trata a las personas como quieres que te traten a ti"

"Es bueno tener la perspectiva de la persona, saber cómo tratar a las personas, porque varias veces sucede que una persona llega molesta y la persona que lo atiende también se molesta. Si la persona está molesta debe ser por algo y yo prefiero que la gente reciba un buen trato y que entren felices a ver la película y no amargarles el día".

Como recomendación Andrés dice que "hay que tratar a las personas como quieren que te traten a ti. Hay que trabajar duro para poder cumplir nuestros sueños, muchas gracias a todos los que hicieron que esa publicación sea grande, en serio gracias por todo".

