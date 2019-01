Llegó el 7 de enero y el cantante Juan Gabriel no apareció

Nuevamente se cumplió otra fecha en la que supuestamente Juan Gabriel aparecería para demostrar que está vivo. Así lo había asegurado su exmánager Joaquín Muñoz. Sin embargo, llegó el 7 de enero cuando Munoz dijo que aparecería y no se cumplió.

En primer lugar Joaquín Muñoz dijo que Juan Gabriel iba a aparecer en público el 15 de diciembre del 2018. Cuando llegó esa fecha, nada pasó y el manager negó que hubiera dado una fecha de aparición del 'Divo de Juárez'. Después volvió a asegurar que aparecería el 7 de enero del 2019, justo en el día de su cumpleaños y en la fecha en la que quiere que se conmemora 'El Día Internacional de Juan Gabriel'.

Hoy le entrevistaron nuevamente a Joaquín Muñoz y le preguntaron por qué no apareció Juan Gabriel y esto respondió:

"Todo depende de la persona que es él que lo va a sacar… No, no va a aparecer todavía, porque no hemos quedado, la sugerencia es que le hubiera gustado salir el día de su cumpleaños", expresó el exmanager.