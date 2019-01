Por esto usa bikini Laura Bozzo a sus 67 años

La conductora se defendió de las agresiones se varios usuarios a través de las redes sociales. Laura Bozzo fue atacada por sus fotos en traje de baño en varias locaciones de Acapulco, México.

"Quien puede, puede. A cualquier edad depende de si estás dura, descolgada o gorda; si esto lo tuviera caído no lo voy a mostrar, si esto lo tuviera fofo no lo voy a mostrar, pero estoy durita, estoy bien", indicó la conductora de Laura en América.

Ella señaló que no publica las fotos para atraer a los hombres. “Yo me saco las fotos de mi cuerpo porque me gusta inspirarle a las mujeres a las mujeres que no importa la edad", agregó.

La polémica conductora aconsejó "la edad es lo de menos, señora. No se deje de su marido, si su marido es un desgraciado, a la calle el maldito. Usted póngase bien, se arregla y van a estar lloviéndole. El maldito que se vaya".

