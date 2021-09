Esteban Paz y Nassib Neme, entre dimes y diretes tras la gresca en Casa Blanca

El partido entre LDU y Emelec aún parece no acabar, debido a la gresca que ocurrió la noche del domingo. Ahora, Esteban Paz y Nassib Neme están en un “toma y dame” sin ningún tipo de objetividad.

Tras el partido, que acabó 3-2 a favor de los ‘albos’, Paz se pronunció vía twitter mientras que Neme respondió en una entrevista televisiva.

“Esto no es fair play deportivo. Esto es cobardía. Nosotros no pasamos día y noche llorando para meter presión. Nosotros exigimos la aplicación del reglamento siempre y este no será la excepción”, escribió Paz en la red social junto con un video que muestra los empujones.

Esto no es fair play deportivo. Esto es cobardía. Nosotros no pasamos día y noche llorando para meter presión. Nosotros exigimos la aplicación del reglamento siempre y este no será la excepción. pic.twitter.com/0CwqOv4ftz — Esteban Paz (@EstebanPazR) September 20, 2021

Neme, de su lado, ofreció una entrevista a DirecTV en la que respondió a Paz: “Tal vez para los directivos Paz y Castro es normal y correcto atacar mediáticamente a jugadores; en ese caso que se limiten a los de su institución”.

“En lo personal, esto si lo considero desubicado y cobarde viniendo de directivos. Si acaso el señor Paz es convencional atacar mediáticamente a sus jugadores, les exigimos no hacerlo con jugadores de Emelec”, manifestó Neme.

El presidente de @CSEmelec, Nassib #Neme, pasó por el segmento ‘Conexión Entrevistas’ y esto es lo que dijo 🗣 sobre la gresca que se produjo tras finalizar el cotejo ante @LDU_Oficial.#ConexiónDIRECTV pic.twitter.com/xK126OOMR1 — DIRECTV Ecuador (@DIRECTVEcuador) September 21, 2021

Previo a ello, Emelec publicó un extenso alegato en sus redes sociales dirigido a la Comisión de Disciplina de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador en el que se pide sancionar a Jhojan Julio y asegura que Dixon Arroyo actuó en “legítima defensa”.

📃 Alegato Club Sport Emelec ante comisión disciplinaria pic.twitter.com/5GIVYsPbn0 — Club Sport Emelec (@CSEmelec) September 21, 2021

De cuerdo con el alegato de Emelec, Julio fue “el iniciador de todos los problemas que se dieron al final del partido”. Ya que él “es quien agrede previamente a nuestro jugador Dixon Arroyo, quien solo reacciona en legítima defensa”, dice el texto.

Ahora, Paz respondió al club ‘eléctrico’ y a Neme, vía Twitter nuevamente en la que califica la actitud de Arroyo y Sosa como “cobarde” .

“(…) Luego de las declaraciones de su dirigente, hoy presentaremos la solicitud de sanción en el Comité de Disciplina, solo los que no tienen vergüenza pueden justificarlo”.